Венгрия договоривается с Россией о дополнительных объемах газа

Венгрия отказывается поддерживать санкции Европейского союза против российского газа, а также Газпрома и Газпромбанка. Более того, на сегодняшний день она договаривается с РФ о дополнительных объемах газа. Об этом заявил венгреский министр иностранных Петер Сийярто во время пресс-конференции в столице Австрии Вене.
«В Венгрии мы дали четко понять, что не готовы даже обсуждать какие-либо санкции по поставкам газа. И мы дали четко понять, что никогда не будем голосовать за санкционный список, в который входят Газпром или Газпромбанк», — уверяет чиновник.
По словам министра, официальный Будапешт в настоящее время занят заполнением газохранилищ. Также правительство Венгрии приняло решение закупить «дополнительные объемы газа» сверх объемов, указанных в долгосрочных контрактах. Переговоры с Россией о дополнительных объемах газа начались во вторник, 12 июля.
«У нас два долгосрочных контракта, один с Газпромом, другой с Shell. А теперь мы купим дополнительно 700 млн куб. м газа, потому что это необходимый максимум, который мы можем хранить в наших хранилищах до начала отопительного сезона», — заявил министр.
Сийярто отметил, что цель венгерского правительства заключается в том, чтобы получить дополнительные 700 млн куб. м.
«Мы уже начали торговые переговоры – в обоих географических направлениях», — подытожил он.korrespondent.net