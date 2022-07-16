Венгрия договоривается с Россией о дополнительных объемах газа

По словам министра, официальный Будапешт в настоящее время занят заполнением газохранилищ. Также правительство Венгрии приняло решение закупить «дополнительные объемы газа» сверх объемов, указанных в долгосрочных контрактах. Переговоры с Россией о дополнительных объемах газа начались во вторник, 12 июля.

«У нас два долгосрочных контракта, один с Газпромом, другой с Shell. А теперь мы купим дополнительно 700 млн куб. м газа, потому что это необходимый максимум, который мы можем хранить в наших хранилищах до начала отопительного сезона», — заявил министр.

Сийярто отметил, что цель венгерского правительства заключается в том, чтобы получить дополнительные 700 млн куб. м.

«Мы уже начали торговые переговоры – в обоих географических направлениях», — подытожил он.