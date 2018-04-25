Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС и помощь пострадавшей от пандемии экономике

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Страны ЕС не смогли согласовать новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который в числе прочего внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

На заседании 16 ноября постоянные представители членов Евросоюза не сумели принять единогласное решение, необходимое для дальнейшей процедуры, из-за позиции двух стран, сообщил в Twitter пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер. Agence France-Presse уточняет со ссылкой на дипломатические источники, что Венгрия и Польша наложили вето на принятие проекта бюджета ЕС из-за включения в документ обязательства соблюдать принципы правового государства. «Мы не можем согласиться с планом увязать бюджетные решения с критериями верховенства права в его сегодняшней форме», — сообщил в свою очередь в Twitter представитель правительства в Будапеште, указав, что такой план противоречит решениям июльского саммита ЕС.

Одновременно дипломаты одобрили распоряжение о защите бюджета ЕС, в котором заложен принцип распределения расходов в соответствии с критерием соблюдения странами принципов верховенства права. Это решение принималось по принципу квалифицированного большинства, указал Фишер. Таким образом, Будапешт и Варшава не смогли предотвратить принятие этого распоряжения ЕС.