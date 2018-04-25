Венгрия и США заключили самую крупную сделку о покупке вооружения

Венгрия и США заключили крупнейшую сделку о поставке американских ракет средней дальности. Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Корнштайн, передает DW в четверг, 13 августа.
«Корнштайн и министр обороны Венгрии Тибор Бенко подписали соглашение о намерениях по закупке Будапештом у компании Raytheon управляемых ракет средней дальности AMRAAM класса «воздух-воздух», — сказано в сообщении.
Сумма сделки составляет 850 млн евро. Новыми ракетами Венгрия намерена модернизировать свою систему противовоздушной обороны.
Напомним, что в США испытали умную авиабомбу комплекса Золотая Орда. Компания-разработчик Raytheon Air Warfare Systems заявляет, что их бомба «изменит правила игры», поскольку способна сама находить и поражать цели.
Также сообщалось, что США не будут разрабатывать ядерное гиперзвуковое оружие. Пентагон намерен сосредоточиться на разработке более передовых технологий в сфере неядерных вооружений.korrespondent.net