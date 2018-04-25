Венгрия начала новый год с критики Евросоюза

В 2020 году правительство Венгрии продолжит уделять первоочередное внимание вопросам национальной безопасности, сохранения темпов экономического роста и поддержки семьи.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель правительства Иштван Холлик. Он также сообщил, что венгерское правительство продолжит противодействовать усилиям Европейского союза по распределению мигрантов по всему континенту на основе системы обязательных квот, которую Будапешт отвергает. По его словам, граница Венгрии все еще находится под возрастающим давлением. Предыдущее руководство в Брюсселе допустило ошибки «не только в отношении миграции, но и в экономических вопросах», сказал Холли, добавив, что европейская экономика не восстановилась должным образом от глобального кризиса, и ожидается, что в этом году и в следующем она продолжит замедляться.