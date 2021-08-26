Венгрия намерена сама производить вакцины

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Перед лицом четвертой волны пандемии, правительство Венгрии приняло решение рассмотреть возможность самостоятельного производства вакцины Pfizer и Moderna. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило расширение производственных мощностей фармацевтических компаний BioNTech-Pfizer и Moderna. Рекомендовано нарастить производственные мощности для увеличения поставок вакцин против коронавируса в Европейский Союз.

Чиновники одобрили еще одну производственную площадку для производства вакцины, известную как Comirnaty, разработанную BioNTech и Pfizer, и эта площадка будет создана теперь уже в Венгрии. Правительство страны изъявило желание начать произвоводство как можно скорее. Завод поставит в год около 51 миллиона доз вакцины против коронавируса.

Разрешение EMA не требует одобрения Европейской комиссии на производство вакцин против коронавируса и может начаться незамедлительно.