Венгрия объявила о намерении зарезервировать у России 700 млн кубометров газа

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Главa венгерского правительства Виктор Орбан заявил о намерении его кабинета купить у «Газпрома» еще 700 млн кубометров газа до конца лета, чтобы гарантированно перезимовать до следующей весны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, чуть ранее правительство страны объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предусматривало поиск тех самых недостающих 700 млн кубометров газа для заполнения этим объёмом стремительно опустошающегося газохранилища. В списке мер значатся также запрет на экспорт энергоносителей и даже дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции и продление сроков работы атомной электростанции «Пакш».