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Венгрия отказалась тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС. Она также не станет финансировать эту тренировочную миссию. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире одного из местных телеканалов в понедельник, 14 ноября.

«Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств», — подчеркнул он.