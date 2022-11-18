Венгрия отказалась тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС. Она также не станет финансировать эту тренировочную миссию. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире одного из местных телеканалов в понедельник, 14 ноября.
«Мы не участвуем в обучении украинских военнослужащих и не вносим в эту миссию никаких финансовых средств», — подчеркнул он.
Венгерский чиновник уверяет, что его страна призывает Украину и Россию «урегулировать войну дипломатично» — с помощью переговоров.
Глава МИД Венгрии добавил, что во время голосования по принятию решения о тренировочной миссии для украинских сил Будапешт воздержался.
Тренировочная миссия рассчитана на два года, а на обучение ЕС должно выделить 106,7 миллионов евро.
Тренировки украинских военнослужащих планируется проводить в Польше и Германии.freecity.lv