Венгрия первой в ЕС разрешила применение российской вакцины «Спутник V»

Фото pixabay.com

Регулирующий орган Венгрии дал предварительное разрешение на использование в стране вакцины против коронавируса, произведенной AstraZeneca, а также российской вакцины «Спутник V», сообщает Reuters.

В администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщили, что министр иностранных дел страны Петер Сийярто отправился сегодня в Москву для обсуждения вопросов по вакцине «Спутник V».

По данным ТАСС, Российский фонд прямых инвестиций подтвердил регистрацию российской вакцины Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии. «Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии», — указано в сообщении.