Венгрия проведет общенациональное голосование на тему защиты детей от пропаганды ЛГБТ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видеообращении в Фейсбуке объявил, что страна в скором времени проведет референдум на тему защиты детей от пропаганды ЛГБТ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, речь идет о законе, который вызвал шквал возмущения в структурах ЕС и в отдельных странах Евросоюза, назвавших законопроект дискриминационным в отношении лиц нетрадиционной ориентации.

«На кону — будущее наших детей, и мы не вправе дать слабинку», — заявил венгерский премьер в своем фейсбучном видеообращении.

Референдум он назвал «шагом в направлении принятия закона о защите детей».

Напомним, что неделю назад Еврокомиссия пригрозила Венгрии иском в Европейском суде и заморозила заявку этой страны на ее долю в общеевропейскоом фонда борьбы с последствиями пандемии. Речь идет о миллиардах евро.