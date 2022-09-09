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Венгрия согласилась полгода не блокировать санкции против РФ — СМИ

Фото azertag.az

Венгрия согласилась временно не блокировать продление санкций ЕС против России, но планирует вынести свои условия на обсуждение через пол года. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте в среду, 7 сентября.

«Венгрия только что сообщила представителям ЕС, что они согласятся продлить санкции на шесть месяцев, но вынесут этот вопрос в рабочие группы и когда состоится следующий пересмотр (продолжение санкций ЕС, — ред.) в марте (2023 года, — ред.)», — рассказал он.

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Напомним, Венгрия требовала исключить из «черного» списка трех российских олигархов — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. В противном случае, она угрожала заблокировать продление некоторых частей режима санкций ЕС против РФ.

Венгрия также просила сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми банками РФ, которые в настоящее время находятся под санкциями.

Венгрия также не поддерживает введение визовых ограничений для россиян и не поддерживает расширение санкций в отношении РФ. 

korrespondent.net

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