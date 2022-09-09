Венгрия согласилась полгода не блокировать санкции против РФ — СМИ

Венгрия согласилась временно не блокировать продление санкций ЕС против России, но планирует вынести свои условия на обсуждение через пол года. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте в среду, 7 сентября.
«Венгрия только что сообщила представителям ЕС, что они согласятся продлить санкции на шесть месяцев, но вынесут этот вопрос в рабочие группы и когда состоится следующий пересмотр (продолжение санкций ЕС, — ред.) в марте (2023 года, — ред.)», — рассказал он.
Напомним, Венгрия требовала исключить из «черного» списка трех российских олигархов — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. В противном случае, она угрожала заблокировать продление некоторых частей режима санкций ЕС против РФ.
Венгрия также просила сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми банками РФ, которые в настоящее время находятся под санкциями.
Венгрия также не поддерживает введение визовых ограничений для россиян и не поддерживает расширение санкций в отношении РФ.korrespondent.net