Венгрия согласилась полгода не блокировать санкции против РФ — СМИ

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Венгрия согласилась временно не блокировать продление санкций ЕС против России, но планирует вынести свои условия на обсуждение через пол года. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте в среду, 7 сентября.

«Венгрия только что сообщила представителям ЕС, что они согласятся продлить санкции на шесть месяцев, но вынесут этот вопрос в рабочие группы и когда состоится следующий пересмотр (продолжение санкций ЕС, — ред.) в марте (2023 года, — ред.)», — рассказал он.