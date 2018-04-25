Венгрия ввела комендантский час

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Как сообщает издание Hungary Today, власти Венгрии решили вновь ввести в стране режим ЧС, который предполагает действие общенационального комендантского часа с 24:00 до 05:00. Также закрываются все бары, ночные клубы и прочие развлекательные заведения.

При этом проведение спортивных мероприятий всё ещё возможно, а также разрешена работа кинозалов и театров, в которых посетителям можно находиться, занимая лишь каждое третье кресло. Масочный режим обязателен без исключений. Заведения, нарушающие правила безопасности, будут закрыты.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, если не принять жестких ограничительных мер, «уже к середине декабря больницы страны достигнут предела своих возможностей». Он пообещал закупить российские и китайские вакцины от COVID-19, которые уже с весны будут доступны всем желающим вакцинироваться гражданам.

Во вторник в Венгрии было выявлено 3 989 новых случая коронавируса, что стало рекордным суточным показателем для страны.