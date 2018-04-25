Венгрия запретила менять в документах пол

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Парламент Венгрии принял закон, запрещающий в документах менять половую принадлежность, указанную при рождении. Закон был предложен правящей партией Фидес. Теперь в венгерских документах вместо слова «пол» будет новый термин – «пол при рождении», пишет BBC News.

Венгерские законодатели считают, что закон не противоречит конституции и не ущемляет права человека.

По мнению парламентариев, новый документ поставит точку в юридической путанице и в то же время не помешает трансгендерным мужчинам и женщинам проявлять индивидуальность.

Теперь закон должен подписать президент страны Янош Адер.

Сообщается, что документ уже раскритиковали правозащитники, считающие, что он приведет к усилению дискриминации против ЛГБТ-сообщества.