В.Пранцкетис: парламентская дипломатия важна для экономики

На это В. Пранцкетис ответил, что Р. Карбаускис, будущим председателем Комитета по вопросам культуры должен заниматься темами, связанными с культурой.

«На минувшей неделе Комитет по культуре впервые озаботился вопросами культуры, то есть храмом в Запишкис, и я должен бы за это похвалить. А по тем вопросам, в которых он не разбирается, он не должен выражать свое мнение», – так ответил В. Пранкетис на вопрос журналистов о критике Р. Карбаускиса.

Спикер также сказал, что Азербайджан интересуется технологиями и достижениями Литвы в медицинской сфере, поэтому в конце ноября представители этой страны побывают на мероприятии финансовых технологий в Литве, а в следующем году – на выставке наук о жизни.

«Это и является целью парламентской дипломатии – устанавливать контакты, чтобы создавался политический фон для экономических возможностей», – сказал он.

«Мы заботимся о государстве, а не о каком-то личном интересе», – подчеркнул спикер.

В. Пранцкетис находился в Азербайджане с группой литовских депутатов с 6 по 9 ноября.

По словам спикера, в ходе командировки состоялись встречи с представителями парламента и правительства, с ними обсуждались сельского хозяйства, торговля, сотрудничество в экономической и политической сферах.

Правящие «аграрии», пытавшиеся отправить в спикера в отставку, ранее пытались не выпустить его в командировку в Армению, но им не хватило голосов в правлении сейма.