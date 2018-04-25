В.Пранцкетис: парламентская дипломатия важна для экономики

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис, вернувшийся из Азербайджана, утверждает, что парламентская дипломатия важна для экономики.
«Парламентская дипломатия является очень важным инструментом развития отношений между государствами», – заявил во вторник В. Пранцкетис.
Лидер правящего Литовского союза «аграриев» и «зеленых» Рамунас Карбаускис ранее выражал критику в адрес В. Пранцкетиса в связи с тем, что он якобы «занимается туризмом» во время зарубежных командировок.
На это В. Пранцкетис ответил, что Р. Карбаускис, будущим председателем Комитета по вопросам культуры должен заниматься темами, связанными с культурой.
«На минувшей неделе Комитет по культуре впервые озаботился вопросами культуры, то есть храмом в Запишкис, и я должен бы за это похвалить. А по тем вопросам, в которых он не разбирается, он не должен выражать свое мнение», – так ответил В. Пранкетис на вопрос журналистов о критике Р. Карбаускиса.
Спикер также сказал, что Азербайджан интересуется технологиями и достижениями Литвы в медицинской сфере, поэтому в конце ноября представители этой страны побывают на мероприятии финансовых технологий в Литве, а в следующем году – на выставке наук о жизни.
«Это и является целью парламентской дипломатии – устанавливать контакты, чтобы создавался политический фон для экономических возможностей», – сказал он.
«Мы заботимся о государстве, а не о каком-то личном интересе», – подчеркнул спикер.
В. Пранцкетис находился в Азербайджане с группой литовских депутатов с 6 по 9 ноября.
По словам спикера, в ходе командировки состоялись встречи с представителями парламента и правительства, с ними обсуждались сельского хозяйства, торговля, сотрудничество в экономической и политической сферах.
Правящие «аграрии», пытавшиеся отправить в спикера в отставку, ранее пытались не выпустить его в командировку в Армению, но им не хватило голосов в правлении сейма.
Оставьте свой комментарий