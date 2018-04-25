Вернувшиеся полупустым самолётом из Милана литовцы прошли дезинфекцию

Nuotrauka ltou.lt

Дезинфекция рук, измерение температуры и предложение получить временную нетрудоспособность – такими мерами были встречены литовцы, вернувшиеся в пятницу полупустым самолётом из Милана в Вильнюс.

«После посадки дезинфицировали руки, спросили, хотим ли получить временную нетрудоспособность – если есть желание, можно на месте заполнить формуляр и получить эту нетрудоспособность. Измеряют температуру и еще дают флаер», – сказала BNS 50-летняя жительница Каунаса Рима Гельжинене.

Она вместе с семьей каталась на лыжах в городе Ливиньо, что в итальянском регионе Ломбардия. По возвращении в Литву семье тоже было предписано предоставить контактные данные.

Возвращающихся из Италии и других стран с риском коронавируса в аэропортах Литвы встречают волонтёры Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).