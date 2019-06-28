Вернувшиеся в Португалию эмигранты получат до 6,5 тысяч евро

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Правительство страны выделило на новую программу 10 млн евро. Португальские власти будет выплачивать эмигрантам, которые решили вернуться и работать в стране, субсидии в размере до 6,5 тысяч евро.Об этом сообщает издание Publico.

Такая мера является частью программы Regressar, которая была одобрена правительством в марте этого года и вступает в силу в начале июля. Инициатором программы выступил Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). IEFP будет выплачивать субсидии от 2614 евро, кроме этого, вернувшимся эмигрантам будут возмещены транспортные расходы до 1307 евро. IEFP также оплатит перевозку багажа португальцев.

Программа предназначена для португальцев, которые покинули страну до декабря 2015 года, пробыли заграницей 12 месяцев и более и собираются трудоустроиться в Португалии в период с 1 января этого года до 31 декабря 2020 года.