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Вернувшимся из Китая рекомендуется избегать контактов с другими людьми

Фото pixabay.com

Вернувшимся из Китая, который считается очагом нового коронавируса COVID-19, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы рекомендует в течение двух недель избегать контактов с другими людьми.

«Мы рекомендуем людям, которые побывали в Китае, после последнего дня визита избегать социальных контактов. Мы рекомендуем работодателям создать для таких людей условия для работы удалённым образом. Если таких условий нет, все люди могут обратиться в НЦОЗ и мы организуем для них предоставление нетрудоспособности на 14 суток», – сказала на пресс-конференции в пятницу директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Если человек живет не один, то, в соответствии с Законом об управлении заразными заболеваниями, есть возможность предоставить ему временное убежище, это организуют все администрации самоуправлений.

По ее словам, избегание социального контакта – один из наиболее эффективных способов предупреждения инфекционных заболеваний.

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«Это показала и пандемия гриппа 2009 года. Люди, которые соблюдали рекомендации специалистов: оставались одни, не общались с другими людьми, – не имели возможности и не передали инфекцию другим», – сказала Р. Лингене.

Возможностью получить временную нетрудоспособность после поездки в Китай, по информации НЦОЗ, уже воспользовался один человек.

Специалисты НЦОЗ проконсультировали в общей сложности 176 посетивших Китай. По словам специалистов, звонки поступают ежедневно.

Сейчас под наблюдением находится 80 человек.

По словам Р. Лингене, информирование и консультирование общества оправдало себя, а на прошлой неделе имели место «своего рода учения».

«Человек, который ездил в Китай, по прибытии в Литве остановился в Алитусе. Почувствовав недомогание, он обратился в Единый центр помощи (ЕЦП), к счастью, диагноз не подтвердился. Критерии этого заболевания полностью соответствовали, мы с тревогой ждали результатов. Но если бы этот человек заболел, то возможности распространения болезни не было бы», – сказала Р. Лингене.

«Наши специалисты его встретили, он был зарегистрирован в аэропорту, ему звонили каждый день, он знал, как себя вести, не ходил к семейному врачу, звонил в ЕЦП», – добавила она.

В пятницу телекоммуникационная компания Telia привезла в Литву тепловизионную камеру германского производства, которую можно использовать для предупреждения распространения коронавируса в стране. Однако вице-министр здравоохранения Альгирдас Шеляльгис говорит, что эта камера не годится для измерения температуры тела у людей.

«Эксперты говорят, что она в большей степени предназначена для охраны территорий, которые невидимы. Она не слишком хорошо приспособлена для измерения температуры каждого отдельного человека, когда имеют место большие потоки людей. Для этого у неё несколько великовата погрешность», – сказал вице-министр.

По словам А. Шешяльгиса, Минздрав будет интересоваться другими тепловизионными камерами и рассмотрит возможность их приобретения.

Как говорит Р. Лингене, тепловизоры для установления больных коронавирусом являются всего-навсего дополнительной превентивной мерой, которая дает «ощущение необоснованной безопасности».   

«Очень проблематично применять этот метод из-за длительного инкубационного периода, в отличие от ситуации с гриппом. Человек пройдет тепловизор и будет чувствовать себя в безопасности, хотя на самом деле симптомы болезни у него ещё, возможно, не проявились», – сказала представитель НЦОЗ. 

В Китае, по информации Всемирной организации здравоохранения, новым коронавирусом COVID-19 заразилось почти 75 тыс. человек, число умерших достигает 2121. Коронавирус зафиксирован в 26 странах.

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