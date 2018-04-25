Вероятная сфера ответственности В.Синкявичюса в ЕК — изменение климата

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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Возможно, что новый делегированный Литвой член Европейской комиссии (ЕК) может стать ответственным за охрану окружающей среды, изменение климата, сокращение загрязнения, пишет деловое издание Verslo zinios. В интервью изданию назначенный комиссар Виргиниюс Синкявичюс этого не отрицал.

«Есть разные возможности, включая эту. Но никаких решений ещё не принято. Мы ожидаем их через одну-две недели. Давайте позволим председателю ЕК определиться и объявить, какие портфели каким еврокомиссарам она вручит», — сказал министр экономики и инноваций В.Синкявичюс.

BNS напоминает, что В.Синкявичюс снова встречался с будущим главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен в прошлую среду и сказал, что его обязанности могут выясниться в сентябре. Политик утверждал, что обсудил будущие дела по изменению климата и оцифровке с У. фон дер Ляйен.

Новая комиссия формируется после майских европейских выборов и начнёт работу в ноябре. Кандидаты в комиссары ещё не утверждены Европейским парламентом.

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