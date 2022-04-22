Вероятность миграционного кризиса на востоке ЕС 

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Командующий пограничной службой Литвы Рустамас Любаевас предупредил, что в отместку за санкции в связи с вторжением в Украину Россия может создать наплыв нелегальных мигрантов в странах Евросоюза, находящихся на востоке.

В аналогичных действиях Запад обвинил белорусский режим в прошлом году, когда через границу этой страны в ЕС хлынули тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, назвав это гибридной атакой.

«Вполне вероятно, что Российская Федерация также может ввести гибридные меры против ЕС в контексте или на фоне таких невиданных санкций. Не только против Литвы — я сейчас говорю о всей нашей восточной внешней границе ЕС от Норвегии до Словакии или Польши», — заявил журналистам в Сейме глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

«Это один из вариантов, когда Россия может предпринять действия, подобные прошлогодним шагам белорусского режима, чтобы повлиять на принципиальную позицию ЕС», — добавил он.

Из-за резкого увеличения числа мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу из Беларуси, в прошлом году в Литву прибыло более 4000 тыс. нелегалов.

С августа прошлого года, когда мигрантов разрешили разворачивать обратно на границе, в Литву не пустили почти 10 тысяч человек.

Соседние Польша и Латвия также столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов.

Литовские пограничники уже заявили, что в последнее время наблюдают тенденцию, что мигранты, пытающиеся въехать в страну, прибывают в Беларусь уже не из родных стран или Турции, а из России.

«Таких попыток у нас пока немного, но мы фиксируем их все больше и больше», — сказал Р. Любаевас.

«Это может быть началом такой тенденции», — добавил он.

Глава пограничной службы сказал, что не хочет прогнозировать будущие потоки нелегальных мигрантов, но отметил, что «общая ситуация не очень оптимистична».

«Поскольку будут приниматься все новые и новые меры против Российской Федерации и против Беларуси, в любой момент оба режима могут воспользоваться и попытаться снова атаковать, используя нелегальную миграцию как оружие», — считает он.

Тем временем

Литва готова к гибридным атакам

Литва готова отразить возможные гибридные атаки России, для этого приняты меры еще до нападения этой страны на Украину, говорит премьер-министр Ингрида Шимоните.

«С самого начала военного вторжения в конце февраля я говорила, что при оценке ситуации с безопасностью Литвы мы прежде всего оцениваем вероятность различных гибридных средств, к которым может прибегнуть Россия отдельно или с Беларусью», – сказала премьер на пресс-конференции в правительстве.

Так она прокомментировала озвученные чуть раньше главой пограничного ведомства Литвы Рустамасом Любаевасом предупреждения, что в отместку за санкции из-за вторжения в Украину Россия может устроить наплыв нелегальных мигрантов в восточных странах Евросоюза.

«Мы все очень хорошо знаем, что входит в число тем из методичек Кремля: кибернетические атаки, разного рода попытки причинить ущерб инфраструктуре информационных технологий, распространению информации и точно так же нелегальная миграция, которая была опробована Александром Лукашенко в середине прошлого года и по сути до сих пор не закончилась», – сказала глава правительства.

«Тут нет ничего нового, это просто методики, используемые этими режимами для попыток оказать давление на страны, которые требовательно оценивают и совершенно обоснованно критикуют и у которых есть очень жесткое мнение относительно действий, которые не только совершаются этими режимами сейчас, но и совершались в течение последних десятилетий», – сказала премьер.

По ее словам, для предотвращения таких угроз принимались меры начиная с середины прошлого года — это проект укрепления внешней границы, подготовка учреждений к работе в условиях экстремальной ситуации.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ