Вероятность заразиться среди водителей очень низкая – глава альянса перевозчиков

Вероятность заразиться коронавирусом среди водителей грузовых автомобилей очень низкая — данных о том, что литовцы могли привезти из Великобритании в Литву мутацию вируса, нет, говорит глава альянса перевозчиков.
Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (МТЛА) Повилас Дрижас считает, что таких случаев нет.
«Из зарубежных источников у нас есть информация, что было проверено более 15 тыс. водителей грузовиков, когда образовались очереди, и положительных случаев было всего 36. Национальность мы не знаем, но низкое число показывает, что вероятность заражения среди водителей очень низкая», — сказал П. Дрижас BNS перед встречей c премьером Ингридой Шимоните в среду.
«Первое и главное — это отрицательный тест, который требуется и по приезде в графство Кент, и при выезде в континентальную Европу, с противоположной стороны», — сказал П. Дрижас.
Из-за неопределенности, связанной с окончательно состоявшимся «Брекситом», перевозчикам было рекомендовано избегать крупных операций в Соединенном Королевстве (СК). По словам П. Дрижаса, движение в СК сейчас происходит слаженно еще и по причине уменьшившегося потока, который должен снова вырасти в феврале или начале весны.
Чтобы ограничить распространение обнаруженной в СК мутации коронавируса в Европе, государства материка в конце прошлого года на короткое время приостановили сообщение с Британским архипелагом.