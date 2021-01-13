Вероятность заразиться среди водителей очень низкая – глава альянса перевозчиков

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Вероятность заразиться коронавирусом среди водителей грузовых автомобилей очень низкая — данных о том, что литовцы могли привезти из Великобритании в Литву мутацию вируса, нет, говорит глава альянса перевозчиков.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (МТЛА) Повилас Дрижас считает, что таких случаев нет.

«Из зарубежных источников у нас есть информация, что было проверено более 15 тыс. водителей грузовиков, когда образовались очереди, и положительных случаев было всего 36. Национальность мы не знаем, но низкое число показывает, что вероятность заражения среди водителей очень низкая», — сказал П. Дрижас BNS перед встречей c премьером Ингридой Шимоните в среду.