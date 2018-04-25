Вертолет ВВС Литвы спасал с танкера раненного

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В пятницу ночью вертолет Военно-воздушных сил Литвы спасал с танкера раненного гражданина России.

Как сообщило Министерство обороны, около 2 час. Центр координации спасения на море получил звонок, сообщавший о том, что члену экипажа танкера «Московский проспект» требуется срочная медицинская помощь.

Была начата операция спасения и отправлен вертолет ВВС Dauphin.

Пострадавший 32-летний гражданин России был доставлен с танкера в Клайпедскую больницу моряков, где был передан медикам.