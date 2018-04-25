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Верховная Рада одобрила отмену неприкосновенности депутатов

Фото azertag.az

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 29 августа, приступила к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности. 

За законопроект проголосовало-363, против — 0 , воздержались — 1 , не голосовали — 29.

Ранее профильный комитет рекомендовал Раде предварительно одобрить законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. В партии Слуга народа уверены, что законопроект сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

 Напомним, президент Владимир Зеленский выступает за принятие Радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с 2020 года.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины признал законопроект об отмене неприкосновенности нардепов соответствующим Основному закону.

korrespondent.net

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