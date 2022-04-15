Верховная Рада Украины признала действия РФ геноцидом украинского народа

В четверг, 14 апреля, Верховная Рада Украины признала действия, совершенные армией РФ в Украине, геноцидом против украинского народа. Советующее решение было принято единогласно.

«Верховная Рада Украины этим заявлением признает действия, совершенные вооруженными силами РФ и ее политическим и военным руководством во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа», – идется в резолюции ВР.

ВР призвала ООН, Европарламент, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств – также признать геноцид украинцев РФ и военные преступления на территории Украины.

Напомним, что 12 апреля президент США Джо Байден впервые назвал Владимира Путина диктатором, совершающим геноцид в Украине.