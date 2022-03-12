Верховный суд Литвы вынесет вердикт по делу о событиях 13 января 1991 года в июне

Прокуратура просит отклонить все кассационные жалобы по делу 13 января и оставить решение Апелляционного суда без изменения.

Адвокаты осужденных жалуются в Верховный суд на то, что их подзащитные осуждены по другим статьям Уголовного кодекса, чем бывший лидер Коммунистической партии Литвы Миколас Бурокявичюс и другие, ранее судимые за те же события лица.

По мнению прокуроров, право осужденных на справедливое судебное разбирательство и защиту нарушено не было.

Верховный суд рассматривает жалобы на Олега Морковского, Дмитрия Филипова, Виктора Романчевского, Юрия Меля, Владимира Демидова, Константина Усова, Юрия Страшненко, Альбертаса Галинайтиса, Михаила Головатова, Григория Белоуса, Сергея Паникарова, Анатолия Фефелова, и Геннадия Иванова.

Все они, кроме Меля и Иванова, были осуждены заочно.

Мель, являющийся гражданином России и отбывающий наказание в исправительном учреждении в Литве, а также отбывающий наказание Иванов не пожелали присутствовать на судебном заседании.

Потерпевшие и Генеральная прокуратура приговор не обжаловали.

В пользу лишившегося отца в январских событиях Робертаса Повилайтиса, ранее солидарно с обвиненных было присуждено на 50 тыс. евро компенсации неимущественного ущерба, его матери Оне Повилайтене — 75 тыс. евро. Также суд решил взыскать солидарно с обвиняемых 10,8 млн евро в качестве компенсации морального вреда, нанесенного Литовскому государству в виде материального ущерба.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме Вильнюсской телебашни и здания Комитета по теле- и радиовещанию советскими воинскими частями погибло 14 человек.

Советские власти применили военную силу для свержения законного правительства Литвы, провозгласившего независимость страны от Советского Союза 11 марта 1990 года.

Прокуратура неоднократно отмечала, что дело 13 января является самым значимым и крупным делом в истории правоохранительных органов Литвы.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета советскими воинскими частями погибло 14 человек.

Советы применили военную силу для свержения законного правительства Литвы, провозгласившего независимость страны от Советского Союза 11 марта 1990 года.

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