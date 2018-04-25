Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за COVID-19

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Весенняя сессия Парламентской ассамблея Совета Европы отменена в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что «аннулирование (отмена сессии — ред.) учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы».

Отметим, что ранее ассамблея решила отложить все заседания своих комитетов до конца марта. ПАСЕ впервые не проводит свою сессию в установленный период.