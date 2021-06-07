Весна 2021 оказалась самой холодной в Европе за восемь лет

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Несмотря на то, что в мае мировая температура превзошла средние температурные показатели за несколько десятилетий, прошедшая весна стала самой холодной в Европе за последние восемь лет. Об этом сообщает европейская программа спутникового мониторинга Copernicus.

Указывается, что весной 2021 года средняя температура в Европе была на 0,45 градуса Цельсия ниже средних значений аналогичного периода 1991-2020 годов, то есть это самая холодная весна в Европе с 2013 года.