Весна 2021 оказалась самой холодной в Европе за восемь лет

Несмотря на то, что в мае мировая температура превзошла средние температурные показатели за несколько десятилетий, прошедшая весна стала самой холодной в Европе за последние восемь лет. Об этом сообщает европейская программа спутникового мониторинга Copernicus.
Указывается, что весной 2021 года средняя температура в Европе была на 0,45 градуса Цельсия ниже средних значений аналогичного периода 1991-2020 годов, то есть это самая холодная весна в Европе с 2013 года.
При этом средняя мировая температура в мае текущего года была на 0,26 градуса Цельсия выше, чем показатель за тот же месяц 1991-2020 годов. Тем не менее в Европе температура воздуха в последнем весеннем месяце текущего года была на 0,46 градуса ниже среднего уровня 1991-2020 годов.
Уточняется, что майские температуры ниже средних значений были зафиксированы также на юге и центре США, на севере Канады, на юге и центре Африки, на большей части территории Индии, на востоке РФ и в восточной части Антарктиды.korrespondent.net