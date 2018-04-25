default image
Сili pica отказывается от планов покупки компаний в странах Балтии

Подробнее...
default image
Евросоюз намерен создать единую базу данных

Подробнее...
default image
Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении "переписать международный порядок"

Подробнее...
default image
Коронавирус: ВОЗ впервые заметила снижение заболеваемости

Подробнее...
default image
Ветряные электростанции в Литве поставили новый рекорд производства

Подробнее...
default image
Кабмин: закупать древесину первыми смогут переработчики Литвы

Подробнее...
default image
Сенат США признал Трампа невиновным в деле по импичменту

Подробнее...
default image
Путин обсудит с Лукашенко актуальные темы российско-белорусского сотрудничества

Подробнее...
default image
В Литве безопасно, утверждает полиция после статьи Fox New о масштабе убийств

Подробнее...
default image
Клайпедский морской порт планируется углубить до 15 метров

Подробнее...
default image
Финляндия предоставит отцам такой же отпуск по уходу за ребенком, как и матерям

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс: на переговорах по бюджету ЕС Литве важно расставить приоритеты

Подробнее...
default image
Четверть домов в Ирландии – радиоактивны!

Подробнее...
default image
Пассажир с подозрением на вирус из Вильнюсского аэропорта доставлен в больницу

Подробнее...
default image
Возобновляемые источники энергии в Европе достигают исторического уровня

Подробнее...
default image
Погода в Европе: шторм и наводнения, лесной пожар и жара

Подробнее...
default image
Г.Науседа в пятницу встретится с кандидатом в министры Л.Савицкасом

Подробнее...
default image
Посольство Китая: мы отметаем все обвинения разведки Литвы

Подробнее...
default image
100 тысяч мигрантов готовы ринуться на штурм границы Венгрии

Подробнее...
default image
Очередные президентские выборы пройдут в Польше 10 мая

Подробнее...
TOP,Новости,Энергетика

Ветряные электростанции в Литве поставили новый рекорд производства

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В прошлом году литовские ветряные парки произвели наибольшее количество электроэнергии за всю историю ветряной энергетики в стране, а рекордное производство обусловлено погодными условиями и совершенствованием технологий,  сообщила Ассоциация ветряных электростанций Литвы.

«Значительное влияние на рекорд оказали первый и последний кварталы прошлого года, отличавшиеся особо ветряной погодой, а также постоянно растущая техническая надежность ветряных станций. Например, в марте производство составило около 173 гигаватт-часов, и это был самый высокий показатель всех времен», – отметил в пресс-релизе директор ассоциации Айстис Радавичюс. 

По его словам, объемы ветряной энергетики далее будут лишь расти, а в 2021-2023 годах можно ожидать бума строительства новых электростанций.

В 2019 году ветряные установки в Литве генерировали 1,453 тераватт-часов электроэнергии – почти на 28% больше, чем в 2018 году (1,139 тераватт-часов), сообщила ассоциация, ссылаясь на данные компании электропередачи Litgrid.

реклама

В Литве в данный момент действуют 23 ветряных парка, их совокупная мощность составляет 480 мегаватт. Вместе с малыми ветряными установками в целом инсталлированная мощность достигает 533 мегаватта. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600