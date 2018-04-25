Ветряные электростанции в Литве поставили новый рекорд производства

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В прошлом году литовские ветряные парки произвели наибольшее количество электроэнергии за всю историю ветряной энергетики в стране, а рекордное производство обусловлено погодными условиями и совершенствованием технологий, сообщила Ассоциация ветряных электростанций Литвы.

«Значительное влияние на рекорд оказали первый и последний кварталы прошлого года, отличавшиеся особо ветряной погодой, а также постоянно растущая техническая надежность ветряных станций. Например, в марте производство составило около 173 гигаватт-часов, и это был самый высокий показатель всех времен», – отметил в пресс-релизе директор ассоциации Айстис Радавичюс.

По его словам, объемы ветряной энергетики далее будут лишь расти, а в 2021-2023 годах можно ожидать бума строительства новых электростанций.

В 2019 году ветряные установки в Литве генерировали 1,453 тераватт-часов электроэнергии – почти на 28% больше, чем в 2018 году (1,139 тераватт-часов), сообщила ассоциация, ссылаясь на данные компании электропередачи Litgrid.