Въезд только богатым: Исландия откроет границы

Фото pixabay.com

Власти Исландии внесли изменения в программу выдачи виз. Они хотят привлечь жителей других стран с высокими доходами, желающих приехать и работать удаленно. Такие удаленщики могут получить долгосрочную визу, которая позволит оставаться в Исландии до полугода, пишет Bloomberg.

Так, иностранцам надо будет подтвердить наличие трудовых отношений с компанией или статус самозанятого, а также соответствовать требованиям к доходу и медицинской страховке.

Исландия требует подтверждения ежемесячной заработной платы в размере одного миллиона исландских крон (7 360 долларов) или дохода в размере около 88 тысяч долларов в год.