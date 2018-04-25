Въезд только богатым: Исландия откроет границы

Власти Исландии внесли изменения в программу выдачи виз. Они хотят привлечь жителей других стран с высокими доходами, желающих приехать и работать удаленно. Такие удаленщики могут получить долгосрочную визу, которая позволит оставаться в Исландии до полугода, пишет Bloomberg.
Так, иностранцам надо будет подтвердить наличие трудовых отношений с компанией или статус самозанятого, а также соответствовать требованиям к доходу и медицинской страховке.
Исландия требует подтверждения ежемесячной заработной платы в размере одного миллиона исландских крон (7 360 долларов) или дохода в размере около 88 тысяч долларов в год.
«Я думаю, что идея состоит в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там», — рассказала экс-член парламента страны Аста Гудрун Хельгадоуттир.
Таким образом исландские власти надеются привлечь в страну деньги без приезда большого количества человек. Такие путешественники обычно арендуют квартиры, ходят в рестораны, берут в аренду авто и посещают туристические места.korrespondent.net