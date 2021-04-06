Въезд в РФ по приложению «Путешествую без COVID-19» стал бессрочным

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ТАСС сообщает, что власти России сделали бессрочным применение приложения «Путешествую без COVID-19», позволяющего гражданам ЕАЭС въезжать на территорию РФ с ПЦР-тестом.

Помимо жителей Белоруссии и Армении въезд теперь разрешён и гражданам Киргизии.

С помощью этого приложения жители стран, входящих в Евразийский экономический союз, смогут пересекать границу РФ в определённых КПП по облегчённой схеме. В приложении следует выбрать верифицированную клинику, в которой можно сделать ПЦР-тест, а его результат, который будет храниться в цифровом виде, нужно предъявить на границе.

Ранее планировалось, что приложение будет использоваться до 1 апреля, теперь оно стало бессрочным для граждан стран-членов ЕАЭС.