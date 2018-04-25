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TOP,Новости,Экономика

Вице-министр финансов: государство в этом году недополучит 1,5 млрд евро доходов

Nuotrauka lrv.lt

Из-за коронавируса в бюджет Литвы в этом году будет недополучено примерно 1,5 млрд евро или 12% запланированных доходов, говорит вице-министр финансов.

По словам Мигле Тускене, план по доходам в апреле бюджет не выполнил не столько из-за проблем с ликвидностью, сколько из-за ухудшения деятельности предприятий.

«Мы не соберем доходов от чуть более чем миллиарда до полутора миллиардов евро», — сказала вице-министр финансов парламентариям на заседании парламентского Комитета по экономике.

По ее словам, в апреле бюджет недополучил 31% запланированных доходов.

«Снижение доходов в апреле было хуже, чем в марте. В марте это в большей степени было обусловлено проблемами с ликвидностью, отсрочкой налогов, а теперь ухудшение сбора доходов связано с ухудшением результатов деятельности предприятий», — сказала М. Тускене.

В апреле, по предварительным данным, государство не получило 221 млн евро запланированных доходов, то есть доходы были на 28,5% (195 млн евро) меньше, чем год назад, а за четыре месяца — почти 300 млн евро доходов (10,5%), то есть эти доходы были на 4,5% (119 млн евро) меньше, чем в прошлом году.

Доходная часть бюджета страны на 2020 год (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 9,548 млрд евро, с учетом средств помощи Евросоюза — 11,53 млрд евро.

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