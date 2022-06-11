Вице-министр ИД Литвы Кароблис назначен главой делегации ЕС в Казахстане

Кароблис был заместителем министра с марта этого года, когда он сменил Арнольдаса Пранцкявичюса, назначенного постоянным представителем Литвы в ЕС.

Министерство иностранных дел (МИД) заявляет, что ему было известно о таких планах дипломатической карьеры.

«Кароблис начал участвовать в конкурсах ЕС год назад. Заявка на должность главы делегации ЕС в Таджикистане была подана в сентябре при полной поддержке и содействии министра», — заявила пресс-секретарь министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене.

В 2016–2020 годах Кароблис занимал пост министра обороны Литвы, до этого – представителя Литвы при ЕС и представителя при Всемирной торговой организации.

Он также возглавлял Департамент экономики и Департамент внешнеторговой политики Министерства иностранных дел.

В конце срока его полномочий на посту министра обороны рассматривалась кандидатура Кароблиса на пост посла при ЕС, но тогда президент Гитанас Науседа заявил, что и ему, и бывшему министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу нужен период «политического охлаждения».

В октябре прошлого года Науседа дал понять, что готов серьезно рассмотреть кандидатуру Кароблиса, так как после выборов в Сейм прошел год. Наконец, послом при ЕС был назначен Арнольдас Пранкявичюс.

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