Вице-министр ВД: строительство забора пробуксовывает из-за нехватки материалов

Строительство заграждения на границе с Беларусью пробуксовывает, так как в Литве не хватает изделий из используемой для этого колючей проволоки, за помощью обратились к некоторым зарубежным государствам, говорит вице-министр внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

Министр обороны Арвидас Анушаускас в сети Facebook в пятницу поделился информацией о том, что из резерва армии использовано 4,5 км применяющейся в военной инженерии катушек колючей проволоки — концертин, еще ожидается их поступление «из других стран». А. Абрамавичюс подтвердил, что эта информация достоверная.

«Чтобы протянуть концертину, ее сначала нужно иметь — вот в чем вопрос. Сейчас ищем в разных странах, которые могли бы предложить для покупки. В Литве ее никто не производит, то есть такого диаметра в Литве не могут изготовить. Ближайшая страна — Польша, но Польша тоже сделала заказ для охраны своей границы», — сказал BNS А. Абрамавичюс.

Вице-министр сказал, что дополнительное количество проволоки ищут «путем двусторонней помощи», ведутся переговоры с несколькими государствами о возможности купить концертины или получить их в подарок, в числе таких стран — Дания и Словения.

«Может быть и дарение, это зависит от стран. У пары стран сейчас есть. Но именно такие товары не попадают в европейский механизм гражданской обороны, это скорее военная номенклатура. (…) Это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя», — сказал он.

Возведение заграждения из колючей проволоки на границе с Беларусью началось две недели назад в связи с резким ростом нелегальной миграции в последние месяцы. Барьер, который, как ожидается, поможет приостановить мигрантов, начали возводить вооруженные силы, приобретением проволоки по-прежнему занимаются МВД и Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Министр ВД Агне Билотайте сказала, что намечено возвести 550 км барьера на приграничном участке, после чего будет построено заграждение побольше, оно может обойтись примерно в 41 млн евро.

Глава СОГГЛ Рустамаса Любаевас две недели назад говорил, что заграждение из колючей проволоки может быть полностью готово в течение нескольких месяцев.



BNS