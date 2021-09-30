Вице-министры иностранных дел Литвы и Ирака обсудили миграционный кризис

Вице-министры иностранных дел Литвы и Ирака в среду провели политические консультации, во время которых обсудили пути урегулирования миграционного кризиса, сообщило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).
Вице-министр Мантас Адоменас в беседе с иракским коллегой Низаром Аль-Хайраллаху поблагодарил за остановку авиарейсов из Ирака в Беларусь.
М. Адоменас подчеркнул, что необходимо дальнейшее сотрудничество ведомств Литвы и Ирака по вопросам урегулирования миграционного кризиса, обучения пограничников, сотрудников правоохранительных органов и др.
«Литва готова делиться своими знаниями и опытом в различных сферах, особенно в сфере охраны границ и борьбы с преступностью. Важно, чтобы Ирак активно сотрудничал в возвращении граждан Ирака на родину», — сообщил М. Адоменас.
Он отметил, что остановка миграции и возвращение мигрантов в страну происхождения — это одна из областей, где страны могут работать вместе, поэтому он пригласил в Литву пограничников из Ирака, а также консульского работника Ирака на постоянную работу в Вильнюс.
Нелегально перешли границу с Беларусь в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них — иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.