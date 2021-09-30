Вице-министры иностранных дел Литвы и Ирака обсудили миграционный кризис

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Вице-министры иностранных дел Литвы и Ирака в среду провели политические консультации, во время которых обсудили пути урегулирования миграционного кризиса, сообщило Министерство иностранных дел Литвы (МИД).

Вице-министр Мантас Адоменас в беседе с иракским коллегой Низаром Аль-Хайраллаху поблагодарил за остановку авиарейсов из Ирака в Беларусь.

М. Адоменас подчеркнул, что необходимо дальнейшее сотрудничество ведомств Литвы и Ирака по вопросам урегулирования миграционного кризиса, обучения пограничников, сотрудников правоохранительных органов и др.