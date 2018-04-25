Вице-премьер Украины: Нормандская встреча — хороший знак, но не результат сам по себе

Фото kremin.ru

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу в Вильнюсе, что предстоящие переговоры между лидерами четырёх стран о мире в Украине — хороший знак, но не результат сам по себе.

На встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Вильнюсе он утверждал, что для достижения реальных результатов в мирном процессе Россия должна продемонстрировать готовность вывести войска из восточной Украины, вернуть стране контроль над своей границей и обеспечить реинтеграцию Донбассского региона в Украину.

«Встреча — хороший знак, но не является результатом per se, как таковым», — сказал Кулеба журналистам.

«Определённые результаты могут быть достигнуты, если мы увидим чёткую волю Российской Федерации обеспечить вывод войск с оккупированных территорий Донбасса, восстановить контроль Украины над границей и обеспечение полной деоккупации оккупированных Донецкой и Луганской областей и реинтеграции в политическую, правовую и экономическую систему Украины», — добавил он.

Саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии по вопросам мира в Украине запланирован на 9 декабря в Париже.

Л.Линкявичюс призвал до встречи не перекладывать всю ответственность за мир на плечи Украины.

Он выразил надежду, что переговоры принесут позитивные перемены в обеспечение мира.

«Прогресс — это когда что-то происходит в реальности, когда происходит какое-то улучшение, будь то ситуация на линии соприкосновения или другой подход к этому процессу мирного урегулирования», — сказал глава дипломатии Литвы.

«Мы действительно этого не замечаем и поэтому говорим, что надеемся не только на саму встречу, но и на то, что мы в реальности увидим, что происходят некоторые изменения и ситуация с безопасностью улучшается», — сказал Линкявичюс.

Война на востоке Украины между киевскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами разразилась в 2014 году, унеся жизни более 13 тыс. человек.