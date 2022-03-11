Вице-спикер Сейма Разма предлагает криминализировать пропаганду войны

На фоне продолжающегося вторжения России в Украину вице-председатель Сейма Литвы, консерватор Юргис Разма в понедельник предложил предусмотреть в Литве уголовную ответственность за пропаганду войны.
От штрафа до лишения свободы на срок до двух лет за «публичные призывы, поддержку или одобрение агрессивной войны или иного использования вооруженной силы в нарушение основных принципов международного права» предусмотрено в проекте поправок в Уголовный кодекс (УК).
Ответственность за пропаганду войны предлагается установить и для частных, и для юридических лиц.
До этой поры в статье 170-й УК была установлена ответственность за разжигание любой межнациональной, межрасовой, межэтнической, межрелигиозной розни.
Разма говорит, что Конституция и другие законы Литвы запрещают пропаганду войны, а понятие свободы информации ее не охватывает.
«Из Конституции следует обязанность законодателя предусмотреть в законодательном порядке такое правовое регулирование, которое позволило бы предотвращать распространение дезинформации, а также пропаганды войны», — утверждает парламентарий в сопроводительном документе к поправкам.
В нем также говорится, что ввести ответственность за пропаганду войны для юридических лиц предлагается потому, что она нередко осуществляется через посредников, с привлечением СМИ, других информационных средств.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено