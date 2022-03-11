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Вице-спикер Сейма Разма предлагает криминализировать пропаганду войны

Jurgis Razma/ Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

На фоне продолжающегося вторжения России в Украину вице-председатель Сейма Литвы, консерватор Юргис Разма в понедельник предложил предусмотреть в Литве уголовную ответственность за пропаганду войны. 

От штрафа до лишения свободы на срок до двух лет за «публичные призывы, поддержку или одобрение агрессивной войны или иного использования вооруженной силы в нарушение основных принципов международного права» предусмотрено в проекте поправок в Уголовный кодекс (УК). 

Ответственность за пропаганду войны предлагается установить и для частных, и для юридических лиц. 

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До этой поры в статье 170-й УК была установлена ответственность за разжигание любой межнациональной, межрасовой, межэтнической, межрелигиозной розни.  

Разма говорит, что Конституция и другие законы Литвы запрещают пропаганду войны, а понятие свободы информации ее не охватывает. 

«Из Конституции следует обязанность законодателя предусмотреть в законодательном порядке такое правовое регулирование, которое позволило бы предотвращать распространение дезинформации, а также пропаганды войны», — утверждает парламентарий в сопроводительном документе к поправкам. 

В нем также говорится, что ввести ответственность за пропаганду войны для юридических лиц предлагается потому, что она нередко осуществляется через посредников, с привлечением СМИ, других информационных средств. 

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