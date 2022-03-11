Вице-спикер Сейма Разма предлагает криминализировать пропаганду войны

До этой поры в статье 170-й УК была установлена ответственность за разжигание любой межнациональной, межрасовой, межэтнической, межрелигиозной розни.

Разма говорит, что Конституция и другие законы Литвы запрещают пропаганду войны, а понятие свободы информации ее не охватывает.

«Из Конституции следует обязанность законодателя предусмотреть в законодательном порядке такое правовое регулирование, которое позволило бы предотвращать распространение дезинформации, а также пропаганды войны», — утверждает парламентарий в сопроводительном документе к поправкам.

В нем также говорится, что ввести ответственность за пропаганду войны для юридических лиц предлагается потому, что она нередко осуществляется через посредников, с привлечением СМИ, других информационных средств.

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