Viciunu grupe намерена уйти из РФ в течение 4 месяцев, бизнес продает

Одна из крупнейших литовских групп по производству продуктов питания Viciunu grupe окончательно прекратит бизнес в России в течение трех-четырех месяцев, говорит ее глава Шарунас Матийошайтис.

«Мы видим, что не только у нас, но у всего крупного бизнеса, объявившего об уходе из России, реальные работы в связи с уходом занимают и займут не один месяц», — сказал для пресс-релиза Матийошайтис.

С 7 марта, когда Viciunu grupe сообщила об остановке деятельности в России из-за вторжения последней в Украину, группа прекратила все инвестиции в производство в России, в логистику, торговлю, остановила все спонсорские и маркетинговые кампании.

Кроме того, для завода в Калининградской области больше не покупается никакое сырье, а производство ведется на сырье, приобретенном еще до начала войны в Украине, только для того, чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе, утверждает компания.

«Заказанное еще до начала агрессивной войны России в Украине сырье, а это без малого 200 морских контейнеров, возвращено и в Россию ввезено не было», — сказал Матийошайтис.

Он информировал, что одновременно ведутся интенсивные переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в России.

Продукция группы, которая производится в Калининградской области, продается в России, на других восточных рынках.

Viciunu grupe также принадлежит предприятие в Украине, его филиалы находятся в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Ивано-Франковске.

14 марта сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела загорелся и полностью сгорел логистический склад Viciunu grupe в Броварах, что в 15 км на северо-восток от Киева.

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