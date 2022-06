Vieną vaiką iki 12 metų auginantiems darbuotojams – papildoma poilsio diena

Nuo rugpjūčio 1-osios jie galės gauti vieną papildomą poilsio dieną per tris mėnesius, arba galės pasirinkti sutrumpintą darbo laiką aštuoniomis valandomis.

Taip pat dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę) bus suteikiamos darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs.

Šiuo metu darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę).

Taip pat Seimas leido dirbti ne visą darbo laiką darbuotojui, kuris slaugys šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį artimąjį. Tokia pat teisė bus suteikta ir darbuotojams, auginantiems vaikus iki 8 metų, o šiuo metu tai galioja tik auginantiems vaikus iki 3 metų.

Darbdavys privalės tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jeigu to pareikalaus nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti moteris, jeigu darbuotojas augins vaiką iki 8 metų, vienišas augins vaiką iki 14 metų arba neįgalų iki 18 metų.

Dėl to darbuotojas darbdaviui turės pateikti prašymą su medikų išvada apie žmogaus sveikatos būklę arba būtinybę slaugyti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį. Darbdavys taip pat privalės suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jeigu jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, pavyzdžiui, liga ar nelaimingu atsitikimu, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

