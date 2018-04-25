Виленская икона Богородицы

Спросите тех, кто отличает Вильнюс от Риги: «Что ты знаешь о религии в Литве?». В результате выяснится, что более-менее общеизвестны два факта:1. Литва – страна католическая; 2. Она самой последней в Европе приняла христианство. А до этого? До этого, по мнению многих, по дремучим лесам бродили угрюмые жрецы с всклокоченными бородами, одним словом – беспробудное язычество. А потом вдруг бац — и наступило христианство.

Ну, такой бац может произойти с отдельно взятым человеком, и то не с каждым. А с целым народом такого не бывает. Значит, этому предшествовала какая-то подготовка, определенная часть литовцев была хорошо знакома с учением Христа. 1011 лет назад святой Брунон с проповедью Благой вести до Литвы не дошел. Его, как одиннадцать лет назад стало известно широкой мировой общественности, убили на границе Литвы и Руси. Но в XI веке миссионеры греческого обряда первыми начали осваивать эти земли, о чем свидетельствовали немецкие хроники, в частности, летопись епископа Петра Камеранского (а уж немцам-католикам приятней было бы писать о своих единоверцах; но против правды не попрешь). Не стану рассказывать о православных корнях в Литве. Скажу лишь, что они древние и глубокие. Доказательством этого служит то, что шестеро литовцев причислено к лику святых Православной Церковью, и ею же почитаются четыре чудотворные иконы Божьей Матери: Остробрамская, Сурдегская, Пожайская и Виленская. О последней и пойдет сегодня речь, т.к. день ее памяти 28 (15 по ст. ст.) февраля.

По преданию эта икона была написана самим евангелистом Лукой, точно так же, как и Владимирская, Ченстоховская, Киккская и др. По одной из версий, в Москву ее привезла Софья Палеолог, когда выходила замуж за Великого князя Ивана III. По другой, москвичи получили ее от галицких князей, а тем, в свою очередь, образ подарил Константинопольский император. Но в любом случае Виленская икона пришла на Русь из Византии. В 1495 году дочь Ивана III и Софьи Елена Иоанновна выходит замуж за Великого князя Литовского Александра. Княжну на брак родители благословляют Виленской иконой. Хотя тогда она так еще не называлась. Елена приезжает в Вильнюс 15 (28 по н.ст.) февраля и привозит образ с собой. Это событие мы и празднуем с вами в эту пятницу.

В 1513 году Елена умирает, и по ее завещанию образ помещают над ее могилой в Кафедральном Успенском (Пречистенском) соборе. Москве очень хотелось Виленскую вернуть. Во время Ливонской войны ее даже предлагали обменять на 50 представителей знатных литовских родов, взятых в плен. Но предложение было отвергнуто.