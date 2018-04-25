Виленская икона Богородицы

Спросите тех, кто отличает Вильнюс от Риги: «Что ты знаешь о религии в Литве?». В результате выяснится, что более-менее общеизвестны два факта:1. Литва – страна католическая; 2. Она самой последней в Европе приняла христианство. А до этого? До этого, по мнению многих, по дремучим лесам бродили угрюмые жрецы с всклокоченными бородами, одним словом – беспробудное язычество. А потом вдруг бац — и наступило христианство.
Ну, такой бац может произойти с отдельно взятым человеком, и то не с каждым. А с целым народом такого не бывает. Значит, этому предшествовала какая-то подготовка, определенная часть литовцев была хорошо знакома с учением Христа. 1011 лет назад святой Брунон с проповедью Благой вести до Литвы не дошел. Его, как одиннадцать лет назад стало известно широкой мировой общественности, убили на границе Литвы и Руси. Но в XI веке миссионеры греческого обряда первыми начали осваивать эти земли, о чем свидетельствовали немецкие хроники, в частности, летопись епископа Петра Камеранского (а уж немцам-католикам приятней было бы писать о своих единоверцах; но против правды не попрешь). Не стану рассказывать о православных корнях в Литве. Скажу лишь, что они древние и глубокие. Доказательством этого служит то, что шестеро литовцев причислено к лику святых Православной Церковью, и ею же почитаются четыре чудотворные иконы Божьей Матери: Остробрамская, Сурдегская, Пожайская и Виленская. О последней и пойдет сегодня речь, т.к. день ее памяти 28 (15 по ст. ст.) февраля.
По преданию эта икона была написана самим евангелистом Лукой, точно так же, как и Владимирская, Ченстоховская, Киккская и др. По одной из версий, в Москву ее привезла Софья Палеолог, когда выходила замуж за Великого князя Ивана III. По другой, москвичи получили ее от галицких князей, а тем, в свою очередь, образ подарил Константинопольский император. Но в любом случае Виленская икона пришла на Русь из Византии. В 1495 году дочь Ивана III и Софьи Елена Иоанновна выходит замуж за Великого князя Литовского Александра. Княжну на брак родители благословляют Виленской иконой. Хотя тогда она так еще не называлась. Елена приезжает в Вильнюс 15 (28 по н.ст.) февраля и привозит образ с собой. Это событие мы и празднуем с вами в эту пятницу.
В 1513 году Елена умирает, и по ее завещанию образ помещают над ее могилой в Кафедральном Успенском (Пречистенском) соборе. Москве очень хотелось Виленскую вернуть. Во время Ливонской войны ее даже предлагали обменять на 50 представителей знатных литовских родов, взятых в плен. Но предложение было отвергнуто.
В 1596 оду была подписана Брестская уния. В результате большинство православных храмов становилось униатскими. В 1608 г. очередь дошла до Пречистенского собора. Православные, дабы сохранить святыню у себя, переносят ее в Николаевскую церковь. Но через год униаты и ее прибирают к рукам. Образ вновь оказывается в Успенском соборе. Проходит еще год, и Пречистенский сгорает от пожара. Митрополичью кафедру переводят в Троицкий монастырь, а вместе с ней и икону. Здесь она находится до XVII века.
К этому времени, когда шла русско-польская война (1654-1667), царь Алексей Михайлович пытается в очередной раз вернуть икону в Москву. Но она бесследно исчезает. Учинили розыск, и выяснилось, что виленский мещанин Юрий Селедчик увез Виленскую икону в Кенигсберг. Были и другие миграции. Но в конце концов образ оказался в Троицком монастыре. Тут ему сделали богатый киот, каждую пятницу служили молебен, украшали вотивами – дарами в благодарность за исцеления. Было их так много, что из серебряных приношений сделали оклад. Исследователь истории Виленской иконы Ю. А. Пискун так его описывает: «Одежды Богоматери и Младенца были серебряные с вызолоченными цветами и орлами, фон выполнен в технике филиграни. Золотую филигранную корону на главе Божией Матери поддерживали два чеканных серебряных позолоченных ангела, на серебряной позолоченной короне Младенца было три драгоценных камня. Фон иконы укрывали серебряные таблички, на одной из которых было рельефное изображение коленопреклоненной женщины (предположительно Великой княгини Елены Иоанновны). В архивных документах 1701 и 1781 гг. перечислялось множество драгоценных камней, серебряных и золотых украшений, находившихся на Виленской иконе, в т. ч. у шеи Богоматери 55 ниток жемчуга, Богомладенца — 33 нитки бисера».
После ликвидации унии в 1839 году Виленская икона вернулась к православным. Сделали новый оклад, а саму икону художник-реставратор В.Васильев расчистил.
Как же выглядел чудотворный образ? Вновь цитирую исследователя: «Икона (размер 134,5 х 90 см) была написана на 4 досках (2 центральных кипарисовых и боковых липовых). Судя по фотографиям и графическим воспроизведениям иконы в издании 2-й половины XIX в., она наиболее близка иконографическому изводу Иерусалимской иконы Божией Матери (в зеркальном варианте — с младенцем на левой руке Божией Матери) и изводам Грузинской и Тихвинской икон Божией Матери. Как и на Тихвинской иконе, на Виленской правая ножка Младенца развернута обнаженной пяткой наружу, левая рука Младенца со свитком лежит на Его коленях, но Его благословляющая правая рука поднята выше по сравнению с положением руки на Тихвинской иконе».
Во время Первой Мировой войны Виленскую вместе с мощами Антония, Иоанна и Евстафия вывезли в Москву, в Донской монастырь. Мученики вернулись на родину, а икона – нет. И о ее судьбе ничего не известно.
Но в Свято-Духовом монастыре, в приделе святых царей Константина и Елены, у самой солеи (возвышение перед иконостасом) слева есть ее копия. И список этот тоже, как и пропавший оригинал, чудотворный.
Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви
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