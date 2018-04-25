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Духовное пространство

Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий

Христос воскресе, дорогой читатель! 26-27 июля 2020 года в Вильнюсе впервые состоится празднование единого дня памяти святых, в земле Литовской просиявших. Эти святые являются нашим общим духовным богатством. Начиная с древних времен и до наших дней они молятся о благе земли Литовской.

О наших Небесных заступниках мы не раз уже говорили на страницах ЛК, речь шла и о работе комиссии по канонизации литовских святых, и о самой идее существования их собора. Начиная с этого номера хочу предложить дорогому читателю цикл заметок на эту тему.

И начнем мы, конечно, с Антония, Иоанна и Евстафия. Во-первых, потому что имена их известны всем, а во-вторых, есть и формальный повод – 27 апреля празднуется день их памяти.

  Итак, начнем. Начнем с некоторых отступлений, для полноты картины. Жили мученики во времена князя Альгирдаса. Знатоки родной истории совершенно верно добавят, что это было в XIV веке. Как многим известно, обе жены Великого литовского князя были православными. Да и сам Ольгерд (так звучит его имя в мировой историографии)  тоже. Не мог он до великого княжения 25 лет быть Витебским князем, будучи язычником. Пока была жива первая жена, витебская княжна Мария, Альгирдас не противился распространению христианства. Проповедь православной веры была активной. И в результате нее приняли крещение и несколько человек из окружения Великого князя.

Среди них были два брата. Как их звали по-литовски, сейчас сказать трудно. До нас дошли источники на государственном языке того времени — древнерусском. Там они звались Кумец и Нежило. В крещении они получили имена Антоний и Иоанн. Но об именах и нацпринадлежности позже.

После смерти Марии языческая партия взяла верх и заставила Альгирдаса подчиниться. Антоний  и Иоанн не афишировали своей религиозной принадлежности, но по некоторым признакам о ней можно было догадаться. Они не стригли волосы, избегали посещения храма Перкунаса и соблюдали посты.

В угоду своему окружению Альгирдас потребовал от братьев соблюдения языческого обычая. Получив отказ, он приказал заключить Антония и Иоанна в темницу. По прошествии года старший из братьев, Иоанн, не выдержал и согласился принять условия князя. Ольгерд  освободил и младшего. Но Антоний не изменил себе и снова навлек на себя великокняжеский гнев. Его кратковременная свобода сменилась новым заключением.

Отрекшийся брат остался на свободе, но с ним как с предателем не общались и христиане, и язычники. Не смог Иоанн вынести ни мук совести, ни презрения брата и открыто исповедал себя православным. За этим поступком последовало жестокое избиение. И братья вновь воссоединились в тюрьме. Толпы народа приходили к темнице, чтобы увидеть нового исповедника. Своей проповедью братья многих обратили ко Христу. Темница превратилась в христианское училище. Испугавшиеся жрецы требовали казни исповедников. Утром 14 апреля 1347 года мученик Антоний был повешен на дереве в священной роще. Роща эта находилась там, где сейчас стоит церковь Святой Троицы на ул. Аушрос Варту, почти напротив Свято-Духова монастыря. Храм этот был поставлен второй женой Альгирдаса, Иулианией Тверской. Позже там был монастырь, сначала православный, а позже униатский, в ХIХ- нач. XX вв. – православная семинария. В конце прошлого века церковь вновь отдали униатам.

Вернемся к нашей теме, в XIV век. Казнь Антония сослужила плохую службу язычникам. Еще больше народа стало собираться у стен темницы, где был заточен Иоанн. И через 10 дней, 24 апреля 1347 г., его удушили и повесили на том же дубе. Тела мучеников были похоронены в церкви святителя Николая.

Третьим мучеником был младший родственник Антония и Иоанна, Круглец, в крещении Евстафий. Он был любимцем князя. Умный, красивый, талантливый, храбрый. Его ожидала блестящая карьера. Но однажды Евстафий открыто объявил себя христианином. Его тут же стали бить железными палками, но юноша не издал ни одного стона. Был лютый мороз. Евстафия раздели догола и стали обливать ледяной водой. Но это не сломило духа святого. Тогда раздробили ему кости от подошвы до колен (в этом вы убедитесь, если посмотрите на мощи Евстафия в Свято-Духовом монастыре, он лежит в раке крайний справа), вместе с кожей сорвали с головы волосы и отрезали уши и нос. Все эти пытки Евстафий перенес мужественно и принял их с радостью первых христианских мучеников. После пыток мученик Евстафий был приговорен к смерти и повешен на том же дубе, где ранее приняли мученическую кончину святые Иоанн и Антоний. Произошло это 13 декабря 1347.

На месте рощи, как уже говорилось,  был построен Троицкий храм. Через некоторое время мощи мучеников были обретены и помещены в нем. Уже в конце XIV века Антоний, Иоанн и Евстафий были официально канонизированы в

Константинополе. В 1661 году мощи их были перенесены в Свято-Духов монастырь, т.к. Троицкий отошел к униатам. Получилось так, что полтора века святые останки находились в подалтарном склепе и были найдены лишь в 1814 году.

Кем же были Антоний, Иоанн и Евстафий по национальности? Однозначного ответа ученые не дают. Большинство белорусских историков, например, считают их своими соплеменниками. Одним из наиболее веских их аргументов — мирские имена.

В современных редакциях жития Антония, Иоанна и Евстафия приводятся их языческие имена Круглец, Кумец и Нежило. В более древних текстах можно встретить другие варианты, например, Kukley, Mihley, Nižylo. Кого как звали, тоже однозначно сказать нельзя по той же причине. На слух в этих именах можно распознать славянские корни. Это позволяет некоторым исследователям утверждать, что Виленские мученики были славянами. Но по замечанию одного интернет-исследователя, «для православного славянина, автора восточнославянской редакции описания мученичества, языческие имена мучеников не могли не звучать по-славянски». К тому же в двух из трех имен просматривается литовский след: Нежило — ne žylas /не седой/; Кумец — kumetis /батрак/.

В житиях сказано, что были они «от страны литовской, огню служившие … благочестие и христианство возлюбившие». Славяне же к тому времени уже четыреста лет как были крещены и язычниками быть не могли. Да в многонациональном ВКЛ нелитовцы спокойно могли исповедовать свою веру. А виленским мученикам вменялся в преступление отказ от веры предков. Значит, они были этническими литовцами.

Православные литовские святые всегда почитались и католиками в Литве. В XVIII веке была создана драма о виленских мучениках «Священный пост в языческом пиру». Впервые она была поставлена в 1732 году студентами Виленского университета. И по сей день поклониться, попросить и поблагодарить наших мучеников приходят люди не только со всей Литвы, но и из-за ее пределов, разных национальностей и конфессий.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

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