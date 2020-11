Nuotrauka vilnius.lt

Vilniaus Gedimino prospekte bus pakeista 17 nudžiūvusių liepų, iš viso sostinėje rudenį planuojama pasodinti 782 medžius, 2212 krūmų, antradienį pranešė miesto savivaldybė.

Anot jos, vietoje nudžiūvusių medžių bus pasodinti 15 metų amžiaus, apie 6–7 metrų aukščio ir 20–25 centimetrų kamieno apimties sodinukai – sidabrinės liepos.

„Šie medeliai, nors liaunesni ir mažesni, tačiau bus sveikesni ir vasaromis – žalesni. Į Vilnių jie atkeliavo iš Nyderlandų medelynų, kur, kaip privalu ruošiant sodinukus, buvo ne kartą, o net keturis persodinti. Taip suformuojamas kapiliarinių šaknų gumulas, reikalingas greitesniam ir kokybiškesniam medžių prigijimui urbanizuotose teritorijose“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus patarėja Giedrė Čeponytė.

Savivaldybės duomenimis, Gedimino prospekte auga apie 300 liepų, jos pasodintos prieš 17 metų.

Iš viso šį rudenį įvairiose Vilniaus vietose suplanuota pasodinti 782 medžius, 2212 krūmų.

Pavyzdžiui, per 80 naujų medžių, daugiausia – liepų, bus pasodinta Savanorių prospekte.

Pavasarį prospekto atkarpoje tarp S. Konarskio ir Gerosios Vilties gatvių bus sodinama dar apie pusantro šimto medelių.

Be to, 23 nauji medžiai netrukus atsiras prie Architektų g. 152 namo Lazdynuose. Gyventojai čia pageidavo ir kelių rūšių vaismedžių, į tai bus atsižvelgta.



Viršuliškių gatvės atkarpoje prie daugiabučių per ilgus metus nunykusių želdinių vietose bus sodinama apie 50 uosių.