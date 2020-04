Vilniaus metro siūloma pripažinti ypatingos svarbos projektu

Фото pixabay.com

41 parlamentaras iš įvairių frakcijų siūlo Seimui pripažinti Vilniaus metro projektą ypatingos valstybinės svarbos projektu. Be to, siūloma Vyriausybei pradėti projekto įgyvendinimą.

Seimas 2018 metų rudenį priėmė Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą ir sudarė sąlygas privatiems investuotojams imtis metro statybų.

Įstatymas numato, kad projektus įgyvendintų savivaldybės, jos galėtų siekti pripažinti juos ypatingos valstybinės svarbos arba valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Jos galėtų įsigyti iki 50 proc. metro bendrovės akcijų, o projektus įgyvendinant valstybės ir privataus kapitalo partnerystės arba koncesijos pagrindu.

Metro statybų reglamentavimas įsigaliojo šių metų pradžioje.

Metro rėmėjai sako, kad Vilniuje nusprendus tiesti metro, būtų atvertas kelias šimtų milijonų eurų vertės investicijoms, jis Vilnių išlaisvintų iš kamščių.

Tačiau metro kritikai sako, kad statybos neatsipirks, metro bus brangus ir juo naudosis nedaug žmonių, be to statybos pakenks paveldui. Be to, jie pasisako už patogesnius ir pigesnius susisiekimo būdus, pavyzdžiui, elektrinį transportą.