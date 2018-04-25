Vilniaus vandenys информирует

Фото BFL/Тадаса Умараса

С 1 декабря меняется время работы отдела обслуживания клиентов предприятия Vilniaus vandenys в Вильнюсе, на проспекте Пилайтес, в бизнес–центре „Duetto“ по адресу ул. Спаудос 8 – 1. По понедельникам – четвергам отдел обслуживания клиентов будет работать с 8 до 17.30, по пятницам – с 8 до 17 часов.

Напоминаем, что предприятие Vilniaus vandenys предлагает легализоваться самовольно подсоединившимся к сетям клиентам. До конца этого года жители смогут сообщить о самовольном подсоединении к централизованному водоснабжению и сточным сетям. В этот период санкции применяться не будут.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt