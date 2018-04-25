Vilniaus vandenys просит уведомлять о загрязнениях водных источников

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По инициативе компании Vilniaus vandenys на платформе социальной сети Facebook открывается новый канал сообщений, призывающий граждан, заботящихся о природе, сообщать об обнаруженных загрязнениях водных источников.

Ожидается, что к этой инициативе присоединятся не только специалисты компании Vilniaus vandenys, но и экологи и представители других предприятий, контролирующих порядок.

Если случай срочный, зафиксировано аварийное загрязнение, нужно позвонить в Службу ликвидации аварий Vilniaus vandenys — 8 800 10880 или оставить сообщение в сети Facebook.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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