Vilniuje – pirmosios patikros mobiliuose punktuose, galės surinkti šimtą mėginių

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Ketvirtadienio vidurdienį Vilniuje atsidarius dviem mobiliems COVID-19 patikros punktams, paimti pirmieji ėminiai karštosios linijos nukreiptiems asmenims.

Ketvirtadienį šiuose punktuose bus galima surinkti apie šimtą ėminių koronaviruso tyrimams.

Sostinėje darbą pradėjusiame punkte prie „Siemens“ arenos „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelėje (Gerulaičio g. 1) ketvirtadienį buvo atvykę du automobiliai, vienas jų — vokiškais numeriais. Į mobilius punktus galima atvykti tik automobiliu. Draudžiama vykti taksi ar viešuoju transportu.

Atvykstantieji pasitikrinti turi būti surašę savo duomenis ant lapo ir pritvirtinę prie automobilio taip, kad informacija būtų matoma mobiliojo punkto darbuotojams.

Apsaugos kostiumu vilkinčiam darbuotojui davus ženklą ir pakėlus užtvarą, pirmoji mašina pajudėjo link specialaus autobusiuko. Prie jo specialistė pro pravertą automobilio langą vairuotojai paėmė ėminį iš nosiaryklės.

Po procedūros atvykusieji turi važiuoti į saviizoliacijos vietą ir karantinuotis. Teritorija aptverta atitvarais, saugoma budinčių Šaulių sąjungos savanorių. Jie, be kita ko, stebi ir saugaus atstumo laikymąsi.

Dar vienas mobilus punktas atidarytas ir „Statyk ir važiuok“ automobilių stovėjimo aikštelėje (Savanorių pr. 124) Vilniuje.

Anot sostinės savivaldybės administracijos vadovo Povilo Poderskio, ketvirtadienį šiuose dviejuose punktuose bus galima surinkti iki šimto ėminių koronaviruso tyrimams.

„Mes vakar padarėme testą, padarėme tris sėkmingus tyrimus, išsiuntėme juos į laboratoriją. Pagal tą praktiką pakoregavome procesą ir per naktį perdarėme algoritmą, kad jis būtų be popieriaus. Tad dabar galime testuoti ne kas 15 minučių, o kas 10 minučių. Mūsų toks optimistinis vertinimas. Šiandien per abu punktus turėtume padaryti beveik 100 tyrimų“, – žurnalistams sakė P. Poderskis.

Anot jo, tyrimai šiuo metu atliekami Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje.

Kiek laiko gali tekti laukti atsakymo pridavus ėminį, anot P. Poderskio, kol kas sunku prognozuoti, šiuo metu tai trunka apie parą.

„Dabar turime vėlavimą 24 val. nuo paėmimo iki rezultatų paskelbimo. Reikia suprasti, kad eilė tyrimams išsiplės. Laboratorija užkrauna aparatus tris kartus per dieną. Tad jei tyrimas atliekamas 16 val., po paros galima tikėtis atsakymo“, – kalbėjo P. Poderskis.

Atsakymą ėminius pridavusiems asmenis pateiks su jais susisiekę specialistai.

„Neigiamas atsakymas nėra išrišimas nuo karantino, karantinuotis toliau reikia“, — pabrėžė P. Poderskis.

Anot jo, savivaldybė jau kitą savaitę tikisi įsigyti ir apie 1 tūkst. vadinamųjų greitųjų testų medikams ar strateginių įmonių darbuotojams, „kurie eina į karantiną darbo vietoje“.

Į mobilius punktus patikrai galės atvykti tik gavusieji nukreipimą iš karštosios linijos 1808 specialistų.

Karštąja linija gali kreiptis žmonės, kuriems pasireiškė bent vienas ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingas simptomas – staiga pradėjus karščiuoti, kosėti, prasidėjus dusuliui – ir, jei 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios jie keliavo bet kurioje užsienio šalyje ar po sąlyčio su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju.

P. Poderskis ragino registruotis patikrai tik griežtai laikantis tvarkos, su ja iš anksto susipažinus Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje, kad karštoji linija nebūtų be reikalo apkrauta.

Sostinėje iš viso turėtų veikti trys mobilūs patikros punktai. Dar vienas bus įrengtas aikštelėje šalia Valakampių I paplūdimio.

Pirmasis patikros punktas ketvirtadienį pradėjo veikti ir Kaune.

Iš viso mobilūs punktai veiks dešimtyje Lietuvos miestų, savivaldybėms baigus pasiruošimo darbus ir ministerijai davus leidimą.

Sveikatos apsaugos ministerija pabrėžia, kad jokiu būdu negalima vykti į punktus nusprendus savarankiškai – prieš tai būtina skambinti 1808.