Vilnius išrinko šventiškiausias miesto vitrinas

Net 11 tūkst. žmonių balsavo už gražiausias vitrinas portale Delfi, kurių 2743 balsai lėmė pergalę įspūdingai, karališkų rūmų akcentų turinčiai, stilisto Manto Petruškevičiaus kurtai restorano „Sugamour“ vitrinai.

„Žiemos šventės asocijuojasi su pasaka ir stebuklais. Norėjome perkelti šiek tiek pasakos į realų kasdieninį gyvenimą, kad mūsų svečiai ir praeiviai pajustų šventinę dvasią bei prisimintų ir prisiliestų prie pasakų, kurias mums skaitydavo mūsų mamos ir močiutės. Kuo daugiau mieste bus papuoštų vitrinų, tuo Vilnius bus gražesnis ir patrauklesnis ne tik Lietuvos žmonėms bet ir užsienio svečiams“, – pasakoja restorano „Sugamour“ direktorė Žaneta Birbilienė ir prisipažįsta, kad ruoštis sezonui pradeda dar vasarą.

Spindinti kavinės „Augustas ir Barbora love story cafe“ vitrina šiemet – lyg romantiška pasaka, kerinti kaip ir garsioji Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija, kurių garbei pavadinta kavinė. Šią vitriną taip pat sukūrė stilistas Mantas Petruškevičius.

„Mums patinka grožis, mums patinka kurti. Kavinės išorei trūko magijos, nuo kurios prasidėtų svečio nuotykis pas mus. Puošdami vitriną, papuošėme ir dalelę Vilniaus. Juk tai ne tik mums“, – džiaugiasi kavinės komanda.

Klasikinėmis puošmenomis bei dovanomis – juvelyrika su deimantais – prekiaujantis salonas „The Factory Diamonds and Jewellery by Ribas“ šventiniam sezonui ruoštis pradėjo likus porai mėnesių iki Kalėdų ir savo vitrinos puošybai pasirinko tradicines kalėdines dekoracijas.

„Norėjome, kad Kalėdų dvasią pajaustų ir mūsų vitrina džiugintų kuo daugiau praeivių. Labai džiugu matyti, kaip Stiklių gatvės parduotuvės susivienija ir kartu vysto Stiklo kvartalo idėją, kartu stengiasi papuošti vieną gražiausių Vilniaus gatvių, nelaukdami, kol kas nors kitas tuo pasirūpins. Šis įvertinimas yra svarbus ne tik mums, bet ir visiems mūsų kolegoms Stiklo kvartale, kur visi kartu ieško idėjų, kaip šią vietą padaryti dar patrauklesne“, – džiaugėsi „The Factory Diamonds and Jewellery by Ribas“ įkūrėja Dana Ribas.

Rankų darbo gaminiais iš vilnos prekiaujančio „Woolen Baltic“ salono vitrina – užuomina apie artėjančius 2020-uosius – Žiurkės metus.

„Kaip žinia, žiurkėms patinka viską kaupti, todėl mūsų vitrinoje visko daug. Maloniausios dovanos – rankų darbo gaminiai. Norime parodyti turistams, ką mes galime pasiūlyti“, – pasakoja UAB „Baltijos vilna“ direktorė ir vitrinos dekoracijų autorė Rasa Švanienė.

Vilniaus miesto savivaldybė, dėkodama už dalyvavimą konkurse, vitrinas laureates apdovanos piniginiais prizais: I vieta – UAB Ribas LT vitrina „Augustas ir Barbora love story cafe“ – 1000 eurų, II vieta – UAB Deimantų fabrikas vitrina „The Factory by Ribas“ – 650 eurų, III vieta – UAB Baltijos vilna vitrina „Woolen baltic“ – 350 eurų ir daugiausiai balsavimo internetu balsų surinkusią vitriną – UAB Saldi kava, restorano „Sugamour“ vitrina – 1000 eurų.

Konkursas „Gražiausia Vilniaus kalėdinė vitrina“ – tai socialinė akcija, kurioje svarbiausia – ne varžytis tarpusavyje, o dalyvauti ir dovanoti miestui šviesą ir Kalėdų laukimo džiaugsmą.

