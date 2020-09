Vilnius sveikina – Dieną be automobilio viešasis transportas veš nemokamai

Nuotrauka vilnius.lt

Rugsėjo 22 d., Tarptautinę dieną be automobilio, vilniečiai ir sostinės svečiai visais autobusais ir troleibusais keliaus nemokamai.

Taip Vilnius sveikina miestiečius ir Europos judumo savaitės proga skatina judėti darniai, išbandyti rekordiškai atsinaujinusį viešąjį transportą – mieste jau važiuoja apie 70 proc. naujų autobusų.

„Sostinėje vyksta daugybė veiklų, kad žmonės po miestą judėtų patogiai, nepriklausomai nuo to, kokį būdą pasirinks – viešuoju transportu, dviračiu, automobiliu, pėsčiomis, paspirtuku ar dar kitaip. Vilnius turi Darnaus judumo mieste planą ir tai – ne teorinis dokumentas, o realiai mieste vykstančių projektų rinkinys ir bendra miesto judumo strategija. Judumas yra gerokai plačiau nei vien transportas, tai – visa kelionės patirtis, su kuria žmogus susiduria pajudėjęs iš namų.

Nuotrauka vilnius.lt

Viešasis transportas yra vienas pagrindinių susisiekimo būdų, o nemokamos jo dienos, kurias Vilnius dovanoja, yra simbolinis sveikinimas kasdien autobusais ir troleibusais judantiems, taip pat – paskata tiems, kurie viešuoju transportu įprastai nevažiuoja“, – sako SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vadovė Modesta Gusarovienė.

Dieną be automobilio viešojo transporto kontrolieriai atsisakys įprastinių mikroautobusų, o prižiūrėdami tvarką po miestą patys taip pat keliaus tik autobusais ir troleibusais. Be to, miestiečiams jie dalins JUDU lankstinukus apie judumo progresą ir numatytas veiklas Vilniuje.

Nuotrauka vilnius.lt

Rugsėjo 22-ąją keliaujantiems viešuoju transportu nereikės aktyvinti bilietų autobuse, troleibuse ar mobiliosiose programėlėse m.Ticket bei Trafi.

Taip pat šią dieną vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami nemokamai naudotis „Statyk ir važiuok“ aikštelėmis Ukmergės g. 246 (šalia PC „Senukai“), Sėlių g. 62 (Žvėryne) ir šalia Savanorių pr. 124. Palikus automobilį jose, į miesto centrą bus patogu atvykti viešuoju transportu.

Nuotrauka BFL

Per kelerius metus Vilnius įsigijo virš 350 naujų autobusų ir troleibusų, tarp jų – ir pirmieji elektriniai autobusai, kursuojantys Vilniaus centrinėje dalyje. Šią vasarą pristatyta 50 ekonomiškų, šiuolaikiško dizaino ir komfortiškų naujų autobusų. Rugsėjį baigus šį atnaujinimo etapo sostinės viešasis transportas išsiskirs visoje Europoje – mieste važiuos daugiau kaip 70 proc. naujų autobusų.

Primenama, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nemokamai viešuoju transportu sostinėje galima keliauti 6 kartus per metus: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją, rugsėjo 22 d. – Tarptautinę dieną be automobilio bei į Kalėdų eglės įžiebimo šventę ir Naujųjų metų sutikimo vakarą.

Vilniaus miesto savivaldybė