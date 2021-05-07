Вильнюс готовится к жизни по новому Генеральному плану

Sauliaus Žiūros nuotrauka/ vilnius.lt

Администрации самоуправления столицы удалось согласовать решения нового Генерального плана с 38 учреждениями. Утверждение Генерального плана, успешно преодолевшего столь долгий бюрократический путь, городским советом намечено на начало июля.

По словам мэра города, процесс, продолжавшийся чуть больше, чем полтора года, это победа над бюрократией. После принятия плана застройщиками, появятся новые требования к качеству застройки: будут проектироваться сооружения меньшего масштаба и объёма, появятся инвестиции в зелёные пространства и другие удобства для населения.

Пяркункемис – наглядный пример того, как можно «упаковать» людей в коробки, а затем коробки сжать так, чтобы не осталось места ни для общественных пространств, ни для другой необходимой социальной инфраструктуры», – сказал глава Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По словам мэра, до сих пор город мог защищать общественные интересы только в суде, и в большинстве случаев это удавалось, однако данный способ требует слишком много ресурсов. Застройщики также были недовольны тем, что некоторым удаётся продвинуть более прибыльные решения на основании прежних документов по планировке, в то время как в отношении новичков применяется более строгий стандарт качества.

В настоящее время в городе действует Генеральный план, который изначально был принят до 2015 г.

Видение Вильнюса

В ближайшем будущем Вильнюс намерен гармонично развиваться в четырёх стратегических направлениях: образование, адаптация жилых районов для нужд населения, благоустройство южной части города и беспрепятственная мобильность.

В Генеральном плане отражены многие элементы упомянутых стратегических направлений: оборудование улиц с медленным движением (стандарт благоустройства улиц), 10 утверждённых архитектурных правил города, политика зелёных насаждений, развитие дорожной и других видов инфраструктуры.

Генеральный план позволяет определить конкретные условия для застройщиков недвижимого имущества, соответствующие видению города и стратегическим направлениям его развития.

Что такое Генеральный план?

Генеральный план утверждается на 15 лет и определяет основные правила застройки города: что и где может быть построено, где и какого назначения территории предусмотрены.

Обновлённый документ по планировке территории Вильнюса площадью около 400 кв. км поможет более чётко, точно и конкретно определить приоритеты развития города, более строго обозначить границы территорий зелёных насаждений и социальной инфраструктуры, разработать регламенты использования территорий конкретных кварталов города и строительства в их пределах, установить требования к развитию городских инфраструктурных систем, социальной инфраструктуры и зелёных насаждений.

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