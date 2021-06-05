Вильнюс и Люблин объединил необычный виртуальный «портал»

Цель проекта портала — расширить восприятие единства и географических границ сопереживания, способствовать глобальному мышлению, гражданственности и ответственности каждого за решение глобальных проблем перед нашим домом — планетой Земля​​.

Портал напоминает нам, что пандемия не может помешать дружбе, единству и международному сотрудничеству соседей. Мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни и партнерству, особенно между образовательными, культурными и муниципальными учреждениями в Вильнюсе и других европейских городах. Участвуя в проекте, город Люблин хочет напомнить об исторической роли городов в создании пространства свободы и толерантности», — говорит Кшиштоф Становски, директор Центра международного сотрудничества в муниципалитете Люблина и бывший министр Иностранные дел Польши.

На сегодняшний день работающие «порталы» установлены в Вильнюсе и Люблине. Это устройства с большими экранами и камерой, что позволяет фактически вести прямые трансляции из городов.

В будущем организаторы проекта планируют сделать «порталы» между Вильнюсом и исландским Рейкьявиком, а также связать литовскую столицу со столицей Великобритании Лондоном.

Информация l24.lt и vilnius.lt