Вильнюс и Люблин объединил виртуальный мост

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На минувшей неделе, 26 мая, проект «Портал» впервые соединил два города — Вильнюс и исторически не отделимый от нас польский Люблин. Зародившийся в столице Литвы международный проект «Портал» является современным катализатором сообщества, который, как ожидается, будет способствовать международной дружбе между городами и государствами.

«Портал» — это символ города будущего и мост в открытый и единый мир, где мы найдем время, чтобы остановиться и погрузиться в незнакомые города, их культуру и понять, что у нас больше общего, чем различий. Автор некоммерческого проекта Бенедиктас Гилис, президент Фонда поддержки Бенедиктаса Гилиса (BGF), вместе с командой VILNIUS TECH «LinkMenų fabrikas» — инженерами, дизайнерами и разработчиками создал новый способ телепортации в другой город мира в реальном времени.