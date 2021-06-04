Вильнюс и Люблин объединил виртуальный мост

На минувшей неделе, 26 мая, проект «Портал» впервые соединил два города — Вильнюс и исторически не отделимый от нас польский Люблин. Зародившийся в столице Литвы международный проект «Портал» является современным катализатором сообщества, который, как ожидается, будет способствовать международной дружбе между городами и государствами.
«Портал» — это символ города будущего и мост в открытый и единый мир, где мы найдем время, чтобы остановиться и погрузиться в незнакомые города, их культуру и понять, что у нас больше общего, чем различий. Автор некоммерческого проекта Бенедиктас Гилис, президент Фонда поддержки Бенедиктаса Гилиса (BGF), вместе с командой VILNIUS TECH «LinkMenų fabrikas» — инженерами, дизайнерами и разработчиками создал новый способ телепортации в другой город мира в реальном времени.
Цель проекта «Портал» — расширить представление о единстве и географических границах, способствовать глобальному мышлению, гражданственности и ответственности каждого перед нашим общим домом — планетой Земля. Желание предложить альтернативу вызывающим разногласия идеям, по мнению организаторов проекта, актуально и в повседневной жизни, особенно в контексте последних событий.
«Портал» напоминает нам, что пандемия не может помешать дружбе соседей, единству и международному сотрудничеству. Мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни и сотрудничеству, особенно между образовательными, культурными и муниципальными учреждениями в Вильнюсе и других европейских городах. Участвуя в проекте, город Люблин хочет напомнить об исторической роли городов в создании пространства свободы и толерантности», — сказал Кшиштоф Становски, директор Центра международного сотрудничества муниципалитета Люблина, бывший министр иностранных дел Польши.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt