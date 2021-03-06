Вильнюс ищет архитекторов для реконструкции вокзального района

Летом 2018 года Lietuvos gelezinkeliai подписала с мэрией договор намерений, согласно которому в течение 5-10 лет планируется объединить железнодорожный вокзал и автобусную станцию, перенести штаб-квартиру Lietuvos gelezinkeliai, а также развивать коммерческие объекты в этой зоне.