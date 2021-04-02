Вильнюс на Пасху готовит штурм вакцинации прививкой AstraZeneca

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Вильнюс на Пасху готовит штурм вакцинации от COVID-19 – самоуправление столицы за пасхальные выходные и последующие два дня стремится вакцинировать 17 тыс. вильнюсцев, принадлежащих нескольким приоритетным группам.

Всем им предлагается вакцина Vaxzevria (прежнее название AstraZeneca), большую партию которой скоро получит Вильнюс. Пенсионеры, учителя, преподаватели, абитуриенты, люди с хроническими заболеваниями и участники зарубежных миссий – все они уже приглашаются регистрироваться по интернету и выбрать желаемое время вакцинации.

Регистрация проходит на сайте https://vakcina.vilnius.lt/.

«Спасибо Премьеру и Министерству здравоохранения, которые выполнили обещание и выделили Вильнюсу целых 17 тыс. вакцин. Мы в свою очередь заводим машину вакцинации – будем работать в выходные, будем работать в праздники, постараемся добраться до каждого вильнюсца, входящего в приоритетную группу пока не останется ни одной неиспользованной вакцины. Только что это сделал и я – привился Vaxzevria вакциной, призываю и других сделать этот шаг к свободе от пандемии, – сказал мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

В настоящее время для вакцинации Vaxzevria (прежнее название AstraZeneca) вакциной приглашаются пенсионеры (старше 65 лет), с которыми еще не связались по поводу вакцинации, совершеннолетние абитуриенты, учителя, преподаватели и другие работники сектора просвещения, участники зарубежных миссий (дипломаты, воины, высококвалифицированные спортсмены, работники культуры и искусства – все, кто в связи со своей работой будут выезжать за рубеж) и страдающие хроническими заболеваниями (хроническими сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями, болезнями печени, страдающие от ожирения, когда ИМТ превышает 35, диабета и другие). Проверить, входите ли вы в одну из групп, можно на сайте http://bit.ly/velykuvakcinosgrupes.

Желающим другие вакцины Вильнюсское городское самоуправление предлагает ждать, пока их станет больше.

Все, соответствующие этим критериям и желающие получить вакцину Vaxzevria, приглашаются регистрироваться на сайте https://vakcina.vilnius.lt/. При регистрации через электронные врата власти можно будет выбрать одно из возможных времен вакцинации (суббота-вторник) и одну из поликлиник вакцинации – Центро, Антакальнё, Шяшкинес и Каролинишкю.

Вильнюс на сегодня использовал 111,2 тыс. доз вакцины, первую дозу получили 63,4 тыс. вильнюсцев. Вильнюсское городское самоуправление собирается расширить географию вакцинации, присоединив к существующим центрам помещения Litexpo. Таким образом за сутки в Вильнюсе можно будет вакцинировать до 15 тыс. человек.

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